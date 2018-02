Leonardo DiCaprio luidt noodklok in Amsterdam

Niemand minder dan acteur Leonardo DiCaprio bezocht afgelopen donderdagavond Amsterdam. De wereldster waarschuwde op het Goed Geld Gala voor klimaatverandering. Volgens hem is het van uiterst belang om nu in te grijpen om catastrofale gevolgen te voorkomen. Het Klimaatakkoord is volgens hem bijlange na niet voldoende.

Het bezoek van DiCaprio zorgde voor rijen fans voor de deur van Theater Carré, waar het gala gehouden werd. Ook veel BN’ers vonden het bijzonder om de wereldster te ontmoeten. “Ik heb hem een hand gegeven en we zijn met hem op de foto geweest. Een bijzonder innemende man”, laat Marco Borsato aan De Telegraaf weten.

“Leonardo rook heel lekker”

Nicolette van Dam laat ontglippen dat ze van DiCaprio gecharmeerd is: “Ik heb hem al gezien, hij rook heel lekker.” Ook Lieke van Lexmond vindt de acteur ‘ontzettend leuk’. “Hij is een hele mooie en leuke man. Hij heeft een prachtig verhaal, hij doet veel voor de wereld en ik denk dat hij een waanzinnige inspirator is voor velen.”

De wereldberoemde acteur strijdt al jaren voor het milieu. Hij maakte onder andere de documentaire Before the Flood over de mogelijke gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Ook tijdens het Goed Geld Gala sprak hij zijn zorgen uit over klimaatverandering.

“Dat is niet de wereld waarin ik wil leven”

“We hebben te lang gewacht om de gevolgen van het opwarmen van de aarde aan te pakken”, aldus DiCaprio. “Nu hebben we geen andere keus meer dan er snel iets aan te doen. We moeten tegengaan dat de temperatuur op aarde gemiddeld twee graden stijgt. Als we dat niet doen sterven de koraalriffen en krijgen we de komende jaren miljoenen klimaatvluchtelingen. Dat is niet de wereld waarin ik wil leven.”

Om dit doemscenario te voorkomen is volgens de Amerikaan het Klimaatakkoord niet voldoende. Zijn stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation, heeft daarom een driepuntenplan opgesteld.

DiCaprio: “Om een ramp af te wenden, mag de aarde niet met meer dan anderhalve graad opwarmen. Daarvoor moeten we nog voor 2050 drie heel ambitieuze punten realiseren: volledig overschakelen op duurzame energie, de helft van de natuurlijke ecosystemen op land en zee beschermen en herstellen en overschakelen op volledig hernieuwbare landbouw zonder uitstoot.”

Op het Goede Doelen Gala worden jaarlijks miljoenen verdeeld onder goede doelen. De Leonardo DiCaprio Foundation ontving negen ton. Tennisser Rafael Nadal was ook aanwezig op het event. De Postcode Loterij schonk vijf ton aan zijn foundation, de Rafa Nadal Foundation. Deze foundation zet zich in om achtergestelde kinderen en tieners onderdeel te laten uitmaken van de samenleving.