Oxfam onderzoekt wangedrag medewerkers

Oxfam International, waarvan het Nederlandse Oxfam Novib deel uitmaakt, stelt een onafhankelijke commissie in, die onderzoek gaat doen naar gevallen van misbruik en wangedrag binnen Oxfam wereldwijd. De organisatie besloot dit na seksueel wangedrag van Oxfam-medewerkers op Haïti in 2011, waar een aardbeving duizenden slachtoffers had gemaakt.

De onderzoekscommissie is onderdeel van een uitgebreid actieplan om Oxfams integriteitsbeleid drastisch te versterken en misbruik tegen te gaan. ,,Wat er in en na Haïti gebeurde, is een ernstige smet op Oxfams naam. Dit gaat ons jarenlang achtervolgen, en terecht. We bieden onze excuses aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken”, zegt directeur Winnie Byanyima van Oxfam International.

Directeur Farah Karimi van Oxfam Novib in Nederland zei zich diep te schamen. ,,Wij staan naast de meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen in de meest moeilijke omstandigheden en wij moeten hun de maximale bescherming bieden. Dat Oxfam in meerdere gevallen heeft gefaald om die bescherming te bieden en medewerkers zich zo hebben misdragen is onvergeeflijk en we gaan deze mensen uit onze organisatie bannen.’

Een groot aantal mensen in Nederland heeft inmiddels zijn steun aan Novib opgezegd wegens het wangedrag van de Britse Oxfam-medewerkers. De Britse adjunct-directeur is naar aanleiding van het wangedrag opgestapt.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) zei deze week dat ze in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit wil opnemen. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat geld kan worden teruggeëist bij wantoestanden.