Stille tocht voor gedode 17-jarige Bouchikhi

Met een stille tocht in Amsterdam betuigen vrijdagavond tussen de tweehonderd en driehonderd mensen hun medeleven met familie en vrienden van Mohammed Bouchikhi. De jongen van zeventien kwam om het leven door een schietpartij in een buurtcentrum in Wittenburg.

De deelnemers, onder wie waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, lopen door de stad naar de plaats waar Bouchikhi stage liep en overleed. Ze hebben witte bloemen bij zich en een spandoek met de tekst ‘Uit het oog, maar niet uit het hart’.

De schietpartij op 26 januari zorgde voor veel commotie, omdat het slachtoffer niets met criminaliteit te maken had en het vuurwapengeweld zich voor de ogen van jonge kinderen voltrok. Door de schietpartij raakte ook een twintigjarige stagiaire en een negentienjarige man gewond. Die laatste was vermoedelijk het doelwit van de schutters. De politie zoekt nog naar de daders.