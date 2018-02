Naar hartenlust shoppen op 73e Huishoudbeurs

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Huishoudbeurs. Vanaf zaterdag is de RAI Amsterdam het toneel van de laatste nieuwtjes op het gebied van onder meer mode, wonen, eten en lifestyle. Presentatrice Irene Moors en drievoudig wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky openen de Huishoudbeurs met een speciale work-out, aangezien de organisatie van het evenement dit jaar inspeelt op de Olympische Spelen.

Zo kunnen de bezoekers alle wedstrijden waar Nederland aan meedoet live zien op grote tv-schermen in het speciale Olympisch Café. En het thema van de 73e editie van de Huishoudbeurs is dit keer ‘goud’, eveneens geïnspireerd op de winterspelen die momenteel plaatsvinden in Zuid-Korea. De kleur komt niet alleen terug in de aankleding van het decor, maar bezoekers worden ook opgeroepen in een goudkleurige outfit te komen.

In totaal zijn er 350 bedrijven te vinden die hun waar aan de, voornamelijk, vrouw willen brengen. Ook zijn er weer volop modeshows, kookdemonstraties, workshops en zijn er optredens van onder anderen Maan, Wolter Kroes, OG3NE en Tino Martin. De Huishoudbeurs duurt tot en met 25 februari.