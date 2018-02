Nederlander gedood in strijd tegen IS

Een jonge Nederlander is omgekomen in Syrië. Het is Sjoerd H., die zich bij de Koerden had aangesloten en streed tegen de terroristische organisatie IS. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd na een bericht van RTL Nieuws. Over H.’s leeftijd bestaat nog enige onzekerheid, hij zou 23 of 24 jaar oud zijn geweest.

De familie van Sjoerd H. is van officiële zijde op de hoogte gebracht en heeft vervolgens Buitenlandse Zaken ingelicht, aldus de woordvoerder van het ministerie. Hij kan niet bevestigen dat H. door een autobom om het leven is gekomen, zoals kennissen tegen RTL hebben gezegd.

Sjoerd H. streed onder de Koerdische strijdnaam Baran Sason.