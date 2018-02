NVWA gaat eerder waarschuwen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat voedselwaarschuwingen voortaan eerder doorgeven via de website, Twitter en Facebook. Dat heeft woordvoerder Benno Bruggink gezegd in het tv-programma Kassa.

Uit onderzoek van het programma bleek dat de NVWA dergelijke waarschuwingen vorig jaar geregeld te laat of helemaal niet publiceerde. In totaal waren er 93 waarschuwingen, waarvan de NVWA er maar 65 doorgaf. 25 daarvan kwamen een of meerdere dagen later pas op de site, Twitter en Facebook, 28 meldingen kwamen helemaal niet door.

Bruggink zegt dat de NVWA vanaf nu niet meer wacht totdat ze is ge├»nformeerd door de fabrikant, maar de waarschuwing voortaan direct doorplaatst. ,,We gaan alles erop inzetten om voor consumenten het centrale informatiepunt te worden”, belooft Bruggink.

Voedselwaarschuwingen worden uitgegeven voor producten die schadelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze een ongewenste bacterie bevatten of omdat een allergeen ingredi├źnt niet op het etiket wordt vermeld. Doorgaans volgt een terugroepactie.