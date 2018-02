Stroomstootwapens ruim 300 keer gebruikt

In een proefperiode van een jaar zijn stroomstootwapens 302 keer door politiemensen toegepast bij een incident. Uit voorlopige cijfers van de politie blijkt dat dreigen met gebruik van het wapen meestal voldoende is; in 183 gevallen kregen agenten weerspannige verdachten ermee onder controle.

De cijfers uit de proefperiode van een jaar, die vorig jaar februari begon, worden meegenomen in een evaluatie van de Politieacademie. Die is volgens de plannen voor de zomer gereed, waarna het aan de politiek is om te besluiten of het stroomstootwapen wordt toegevoegd aan de politie-uitrusting. In de regio’s waar het wapen werd uitgeprobeerd (Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Noord-Nederland) mogen de agenten het tot dat moment in elk geval blijven gebruiken.