Bij een uitslaande brand in een beddenzaak in de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp zijn meerdere bewoners van bovengelegen woningen vanwege de rookontwikkeling uit hun huizen gehaald.

Naar schatting van de brandweer zijn twintig bewoners overgebracht en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De brandweer is met groot materieel ter plekke bezig. Of er slachtoffers zijn en wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.