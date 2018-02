Extra show Justin Timberlake in Ziggo Dome

Justin Timberlake geeft dit jaar niet één maar twee shows in de Ziggo Dome. In augustus komt hij na zijn concert in de GelreDome in Arnhem nogmaals naar Amsterdam, meldt organisator Mojo.

De extra show vindt plaats op 25 augustus, een dag na het concert in Arnhem. Het eerst Ziggo Dome-optreden vindt plaats op 15 juli. De kaarten voor de eerder aangekondigde shows waren vorige week al na enkele uren bijna allemaal uitverkocht.

De concerten van Justin maken deel uit van zijn Europese tournee. De toer begint op 22 juni in Parijs en bevat ook optredens in onder meer Londen, Stockholm, Kopenhagen en Berlijn.

De kaarten voor de extra show gaan volgende week maandag in de verkoop.