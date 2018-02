Holleeder mag ‘lievelingszussie’ niet zien

De rechtbank heeft maandag bepaald dat Willem Holleeder (59) zijn ,,lievelingszussie” Sonja niet mag zien als zij tegen hem getuigt. De rechtbank honoreerde daarmee een verzoek van de getuige zelf en het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM zou een rechtstreekse confrontatie tussen Sonja en Willem Holleeder ,,intimiderend en belastend” zijn voor de getuige.

Sonja (57) is met haar zus Astrid en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog een cruciale getuige in het proces. Zij hebben belastende verklaringen tegen hem afgelegd. Voor het verhoor van Sonja, Holleeders oudste zus, zijn drie dagen uitgetrokken.

Holleeders advocaten hebben er bezwaar tegen gemaakt dat de zussen onzichtbaar blijven voor de verdachte. Holleeder moet hen kunnen zien, betoogde advocaat Sander Janssen. Volgens hem is dat in het belang van de waarheidsvinding en moet Holleeder de kans krijgen voor een rechtstreeks confrontatie met zijn zussen, nadat hij ,,jarenlang door het slijk is gehaald.”

In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. ‘De Neus’ heeft alles ontkend en zegt dat hij niet de grote onderwereldbaas is waarvoor hij wordt aangezien. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.