Limburgse politiemol Mark M. hoort straf

De verdachte politiemol Mark M. uit Weert hoort maandag van de rechtbank in Den Bosch wat zijn straf is voor het jarenlang verkopen van politie-informatie aan criminelen. De aanklager eiste vijf jaar celstraf en een verbod van tien jaar op het uitoefenen van een publiek ambt.

Volgens de officier van justitie maakte de politieman zich tussen 2011 en 2015, toen hij werd opgepakt, schuldig aan corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, witwassen, bezit van valse paspoorten en deelname aan een criminele organisatie. Het zou hem om het geld te doen zijn geweest.

Tegen zijn vermeende tussenpersoon Mark S. eiste justitie drie jaar. Tegen drie afnemers tot één jaar gevangenisstraf.

M. zocht in politiesysteem BlueView 28.521 keer gegevens over politieonderzoeken. Hij kreeg bovendien meldingen als er nieuwe informatie over personen of onderwerpen kwam. Die informatie was niet voor hem bedoeld. Hij heeft bekend dat hij in de systemen heeft gezocht, maar ontkent dat hij geld kreeg voor zijn informatie.

De verdachte liep tegen de lamp toen de politie talloze documenten met politiegegevens vond bij een frauderende autohandelaar in Oirschot. Ook vond de politie later bij medeverdachte Mark S. talloze afdrukken uit BlueView. Daarop zaten ook vingerafdrukken van M.