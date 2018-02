Politiemol Mark M. krijgt 5 jaar cel

De rechtbank in Den Bosch heeft politiemol Mark M. uit Weert veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het jarenlang verkopen van politie-informatie aan criminelen. Ook heeft hij verbod van tien jaar gekregen op het uitoefenen van een publiek ambt.

M. zocht in politiesysteem BlueView 28.521 keer gegevens over politieonderzoeken. Hij kreeg bovendien meldingen als er nieuwe informatie over personen of onderwerpen kwam. Die informatie was niet voor hem bedoeld. Hij heeft bekend dat hij in de systemen heeft gezocht, maar ontkende dat hij geld kreeg voor zijn informatie.

De rechtbank oordeelde wel dat niet is bewezen dat M. geld kreeg voor de geheime informatie die hij leverde. Geheim agenten kregen echter ook informatie in ruil voor zakelijke afspraken over de verkoop van versleutelde telefoons en diamanten. Dat is ook omkoping, stelde de rechtbank.

De straf is conform de eis van de officier van justitie. M. (31) was niet aanwezig bij de uitspraak.

De rechtbank stelt dat M. ,,het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschonden”. ,,Hij frustreerde politiewerk, waardoor criminelen deels de dans ontsprongen.’’ De rechtbank rekent het M. zwaar aan dat hij geen spijt betuigde.

Het Openbaar Ministerie reageerde ,,tevreden” op het vonnis. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van de verdachte stelde ,,een aantal hogerberoepwaardige elementen” te zien in het vonnis. Hij gaat dat bestuderen.

M. werd opgepakt in 2015. Hij was tegen de lamp gelopen toen de politie talloze documenten met politiegegevens vond bij een frauderende autohandelaar in Oirschot. Medeverdachte Mark S. kreeg van de rechtbank drie jaar cel, voor zijn rol als bemiddelaar. Twee afnemers kregen twaalf en vier maanden cel. Eén werd vrijgesproken.