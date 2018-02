Rotterdam: lucht in stad schoner en gezonder

Maatregelen in Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren, hebben effect. Zo stoot verkeer 40 procent minder roet uit dan drie jaar geleden en ligt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 16 procent lager. Dat maakte de gemeente Rotterdam maandag bekend.

In 2015 nam Rotterdam een pakket aan maatregelen om de lucht schoner en gezonder te maken. Zo werden dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor 1992 uit de stad geweerd. Daarnaast is in de stad ingezet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstoffen voor vrachtwagens, bussen en scheepvaart. Ook gaf Rotterdam subsidie op de sloop van oude, vervuilende voertuigen.

De lagere uitstoot blijkt uit metingen en berekeningen van onderzoeksinstituut TNO en milieudienst DCMR. Maandag overhandigde de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit) alle resultaten uit de evaluatie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Langenberg is blij met de resultaten. ,,Dit is een forse verbetering, die vooral ten goede komt aan de gezondheid van de Rotterdammers.”

Volgens Rotterdam laat de evaluatie zien dat de ingestelde maatregelen hun werk doen. Zo voldoen de meeste straten in de stad nu aan Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit (NO2), zegt een woordvoerder. Enkele knelpunten blijft de stad hard aanpakken.

De stad wil deze lijn voortzetten om de luchtkwaliteit de komende jaren verder te verbeteren. Zo staat sinds 2016 niet langer de autobereikbaarheid centraal, maar is er meer oog voor fietsverkeer en openbaar vervoer. Ook is de stad voorstander van scherpere landelijke milieumaatregelen, iets waarover staatssecretaris Veldhoven nog besluiten moet nemen.