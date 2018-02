SP: inzet sleepwetreferendum is democratie

Het aanstaande referendum over extra bevoegdheden voor de inlichtingendiensten is ook een referendum over de democratie, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. Een stem tegen de sleepwet, zoals ze de wet noemt, zou een stem zijn ,,vóór het referendum en vóór onze democratie”.

Marijnissen trapte met dat pleidooi de campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, die samenvallen met het misschien wel laatste raadgevend referendum. Het kabinet wil het referendum afschaffen en zet daar vaart achter. Dat steekt Marijnissen, die stelt dat ,,we niet mogen accepteren dat een democratisch recht wordt afgepakt”.

Nederland wordt volgens Marijnissen ,,bestuurd door carrièrepolitici die leven in hun eigen wereld, met hun eigen regels en hun eigen moraal”. In Den Haag regeert volgens haar de leugen, wat nog maar eens zou blijken uit de affaire rond minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra.

Marijnissen, die dankzij hologramtechniek in vier steden tegelijk op het podium leek te staan, hamerde verder op extra agenten en politiebureaus.