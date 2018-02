PERSBERICHT 19 februari 2018 – Tilburg University treft voorbereidingen voor een nieuwe bacheloropleiding: Entrepreneurship & Business Innovation. De huidige planning is dat de opleiding per september 2019 van start gaat. Het doel van deze opleiding is om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren en te ontwikkelen op een eigentijdse academische wijze.