Vlaggen halfstok voor Lubbers

Op hoofdgebouwen van de overheid hangen dinsdag de vlaggen halfstok in verband met de uitvaart van oud-premier Ruud Lubbers. Dat blijkt uit de vlaginstructie die minister-president Mark Rutte heeft vastgesteld en met een verzoek met die strekking heeft rondgestuurd.

De begrafenis van Lubbers is dinsdag in familiekring. Daarvoor is er voor genodigden om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Maandag is de kerk al opengesteld voor het publiek. De kathedraal ging om 13.00 uur open voor belangstellenden. Die kunnen tot 19.00 uur terecht. Er ligt een condoleanceregister in de kerk.

Bij de opening van de kerk had zich een groep van ongeveer veertig mensen verzameld die Lubbers de laatste eer kwamen bewijzen. Later druppelden steeds meer mensen binnen. Rechts achterin de kerk is de kist met de oud-staatsman geplaatst, eromheen een bloemenzee, enkele kaarsen en een uitstalling van zijn onderscheidingen. Naast de onderscheidingen staan twee marechaussees.

Een aanwezige bezoekster, die in haar lunchpauze naar de kerk was gekomen om afscheid te nemen, was ontroerd. ,,Hij heeft toch heel veel voor het land gedaan. Het is de staatsman waar ik toch het meest mee had”, zegt ze. De 69-jarige Ger Lugtenberg vertelt dat hij Lubbers in de jaren tachtig ,,verguisde” om zijn stellingname in discussies over kernraketten, maar daarvan wel is teruggekomen. ,,Achteraf gezien heeft hij toch vaak de juiste beslissingen gemaakt in een moeilijke tijd”, vindt hij.

Ruud Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA’er was van 1982 tot 1994 minister-president.