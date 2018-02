Zussen Holleeder: getuigen zonder publiek

AMSTERDAM (ANP – De zussen en ex-partner van Willem Holleeder willen hun getuigenverklaringen in het proces buiten aanwezigheid van pers en publiek afleggen. Hun advocaat, Willem Jebbink, heeft maandag de rechtbank verzocht de deuren van de rechtszaal te sluiten. Volgens de raadsman hebben de drie vrouwen een ,,ongekende, uitzonderlijke positie”.

Het Openbaar Ministerie (OM) ondersteunt het verzoek, maakte officier van justitie Sabine Tammes na beraad bekend. De advocaten van Holleeder verzetten zich tegen het verzoek. De getuigen hebben eerder zelf uitvoerig de media gezocht met hun verhaal, onder meer door twee boeken die zus Astrid heeft geschreven over haar broer, aldus advocaat Sander Janssen.

De rechtbank moet zich over het verzoek buigen en een beslissing nemen. Dat zal later maandag gebeuren.

Voor het getuigenverhoor van Holleeders oudste zus Sonja staan vanaf maandag drie dagen gepland. De verhoren van zus Astrid en ex-partner Sandra den Hartog volgen over een aantal weken.

Volgens Jebbink hebben de drie getuigen er alle belang bij om in beslotenheid hun verklaringen af te leggen. Een van zijn voornaamste argumenten was de veiligheid van het drietal. De veiligheidsmaatregelen die voor de vrouwen zijn genomen beperken zich niet tot de persoon van Willem Holleeder en de dreiging van van hem zou uitgaan. Ook met zijn omgeving houdt justitie rekening. Dat laatste is voor het OM doorslaggevend in het besluit het verzoek van te steunen.

Verder zijn de verklaringen van de vrouwen vaak zo persoonlijk, dat ook dat de sluiting van de deuren van de rechtszaal rechtvaardigt, aldus Jebbink.