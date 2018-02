Brunssum praat achter dichte deur over Palmen

Een gemeentelijke commissie in Brunssum bespreekt dinsdagavond een rapport over een stuk grond van de omstreden wethouder Jo Palmen achter gesloten deuren. De commissieleden konden aanvankelijk tijdens een openbare vergadering vragen stellen over de gang van zaken rond het stuk grond aan de Dorpstraat in de Limburgse plaats. Maar het leeuwendeel van de vragen kon slechts vertrouwelijk worden besproken, waarop de vergadering in beslotenheid verder ging.

De rekenkamercommissie heeft alle ontwikkelingen sinds de aankoop door Palmen van een stuk grond in 1976 op een rijtje gezet. Rond dit stuk grond vliegen Jo Palmen en de gemeente elkaar al decennia in de haren. In die tijd was Palmen met onderbrekingen ook wethouder of raadslid. Een deel van het dossier is geheim.

Op 6 maart praat de gemeenteraad over de kwestie, en over een nieuw integriteitsrapport met betrekking tot Palmen, dat woensdag wordt gepresenteerd.