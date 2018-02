Leider No Surrender opgepakt in Klazienaveen

In Klazienaveen in Drenthe is dinsdagochtend een 54-jarige man opgepakt die lid is van motorclub No Surrender. Hij wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie, aldus de politie in een verklaring.

De verdachte zou in 2015 betrokken zijn geweest bij ten minste twee zware mishandelingen en mogelijk afpersing en bedreiging. Bij die twee zaken zouden leden van de motorclub zijn gedwongen om No Surrender te verlaten.

Eerder werden in deze zaak de 41-jarige Rico R. uit Hulst en de 53-jarige voorman Henk Kuipers aangehouden.