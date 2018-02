Het belooft een spannend jaar te worden volgens de Chinese astrologie: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overspel zijn de kernwoorden. 2018 is het Jaar van de Hond, een jaar waarin we volgens feng shui expert Jos van Prooijen vooral niet met nieuwe projecten moeten starten. “Maak dingen af en ga door met waar je aan begonnen bent.”

Volgens de Chinese astrologie zijn er twaalf dierenriemtekens, die elk jaar worden afgewisseld. “Dit jaar staat in het teken van de hond. Wereldwijd kunnen we veel aardbevingen, aardverschuivingen en vulkanische uitbarstingen verwachten.”

Het nieuwe jaar is dit keer laat van start gegaan; dit heeft met de maan te maken. Jos: “In China begint de lente op 4 februari, terwijl het nieuwe jaar op 16 februari is begonnen. Ze zeggen dat hierdoor het voorjaar is overgeslagen. Dit betekent dat je dit jaar beter niet met iets nieuws kunt beginnen. Wacht dus met het kopen van een nieuw huis of het zoeken naar een nieuwe baan tot 2019. En haal het voorjaar binnen met voorjaarsbloemen en planten.”

Qua rijkdom en welvaart is 2018 geen goed jaar

Er zijn twee maanden dit jaar waarin goed geld verdienen in het verschiet ligt. “Dit zijn augustus en september. Verder zit het qua rijkdom en welvaart niet heel goed dit jaar. Geld verdienen doen we door het voltooien van projecten, niet door het starten van iets nieuws. De aandelenmarkt is stabiel en zal tijdens de zomer tot bloei komen.”

Dit jaar zullen er wereldwijd minder oorlogen, conflicten en ruzies zijn. “We hoeven ons minder zorgen te maken. Zo zal de situatie tussen de Russische Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump niet escaleren. Het is het jaar van de harmonie en het jaar waarin we een nieuwe liefde kunnen tegenkomen. Als je een partner hebt, moet je oppassen voor overspel.” In China hebben ze daar een remedie voor: wikkel een rood lint om een amethist en maak deze vast aan je bedpoot.

Voor meer evenwicht en balans in 2018 is het belangrijk dat we metaal toevoegen aan ons leven. “Draag witte of grijze kleding, kies voor bling bling, draag zilveren of gouden sieraden of doe een goudkleurig hoesje om je telefoon.”

Pas op voor lekkere trek

Wat betreft onze gezondheid staat de ‘aarde’ hond symbool voor een zoete smaak (pas op voor de lekkere trek!) en voor de alvleesklier, maag, spieren en cellen. “Dit betekent een grotere kans op spierpijn of -verrekking en cellen die kunnen gaan woekeren. Tevens is dit het jaar van de spijsverteringsproblemen, maar ook diabetes ligt op de loer.”

Tenslotte nog een persoonlijke boodschap voor de ratten, ossen, apen en paarden onder ons. “De rat krijgt een uitdagend jaar met veel obstakels. Blijf vooral positief en go with the flow. De ossen krijgen een jaar met veel conflicten, jaloezie en roddels. De aap heeft een heel goed jaar, met veel erkenning en kansen op zakelijk succes.”

De slang heeft het beste jaar met veel succes en rijkdom en kans op groei en ontwikkeling. “En iemand die een partner heeft met dierenriemteken paard moet extra alert zijn op overspel dit jaar.” Dat wordt dus snel naar de winkel voor een amethist!

Benieuwd welk Chinees sterrenbeeld jij hebt? Dit hangt af van je geboortejaar.

Rat: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Os: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Tijger: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Konijn: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Draak: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Slang: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Paard: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Geit: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

.Aap: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Haan: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Hond: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Zwijn: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2011.

Lees ook: