Meer rock en pop op Pinkpop

Pinkpop biedt ook dit jaar een brede line-up. De headliners waren al bekend: Pearl Jam (vrijdag), Foo Fighters (zaterdag) en Bruno Mars (zondag), maar woensdag werden in Paradiso in Amsterdam ook de overige acts bekendgemaakt. Op de eerste festivaldag kan het publiek genieten van Bløf, The Offspring, Lil’Kleine, Oliver Heldens, Blaudzun en – terug van weggeweest – Snow Patrol.

Zaterdag is het onder meer de beurt aan Sevn Alias, Miss Montreal, De Likt, The Script en Noel Gallagher (vorig jaar trad zijn broer Liam al op). De laatste dag, zondag, worden de podia bemand door onder meer Editors, de Belgische blikvanger Oscar and the Wolf, Sigrid, Don Diablo, Milky Chance, Triggerfinger, Jessie J, Ronnie Flex & Deuxperience en The Kooks.

Het programma biedt weer meer rock en pop dan de editie van 2017. Vorig jaar leek een koerswijziging te zijn ingezet met artiesten als Justin Bieber en Martin Garrix, maar dat pakte toevallig zo uit, zei ‘Mr Pinkpop’ Jan Smeets toen al. Hij beloofde de rock niet te zullen verloochenen.

De 49e editie van Pinkpop is van 15 tot en met 17 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop begint komende zaterdag om 10 uur. De tickets pakken overigens duurder uit dan vorig jaar: de dagkaarten kosten 100 euro (+5), de weekendkaarten 220 euro (+20). Volgens Smeets komt dat doordat de bands duurder zijn geworden.