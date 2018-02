Muzikant sleept Stage voor de rechter

AMSTERDAM – Stage Entertainment heeft een rechtszaak aan de broek van een muzikant die zich na 22 jaar oneigenlijk ontslagen voelt door het theaterproductiebedrijf. Volgens De Kunstenbond, die de man bijstaat, komt het vaker voor dat Stage medewerkers aan de kant schuift met dubieuze argumenten.

Stage is ,,zeer verbaasd”. ,,Wij herkennen ons niet in het beeld dat de Kunstenbond van ons schetst.” Tijdens eerdere gesprekken met de bond zouden zulke verwijten niet aan de orde zijn gekomen. Verder zwijgt het bedrijf over de zaak, die aan het licht kwam door een bericht in het AD.

De bond bevestigt dat het onderwerp eerder niet is aangesneden, maar ,,we hebben inmiddels meerdere mensen gesproken die deze gang van zaken bij Stage bevestigen”. Het is niet de eerste rechtszaak waar Stage Entertainment in verwikkeld is. Er loopt al maanden een zaak die twaalf werknemers aanspanden vanwege niet-betaalde overuren.

De Kunstenbond is al enige tijd in overleg met Stage over het afsluiten van een cao voor vrije podiumkunstenaars: ,,Als deze zaak iets aantoont, is het dat er dringend behoefte is aan wettelijke regelgeving op dit gebied.”