NEC eist opheldering over politie Maastricht

Voetbalclub NEC uit Nijmegen is ontstemd over het optreden van de politie in Maastricht rondom de wedstrijd tegen MVV afgelopen vrijdag. Volgens de Nijmeegse club ontving de politie de tweehonderd meegereisde supporters al met wapenschilden en knuppels. De club noemt het optreden ,,agressief, excessief, provocerend en zeer ongastvrij” en eist in een brief opheldering van de gemeente Maastricht.

NEC was niet geïnformeerd over de zware politie-inzet. Na de wedstrijd kwam het tot een charge toen enkele NEC-supporters zich misdroegen. NEC distantieert zich van wangedrag van supporters, maar is boos over het agressieve politieoptreden tegen ,,alle andere, goedwillende supporters en stewards van NEC.” Diverse mensen liepen verwondingen op. NEC wil van Maastricht weten waarom er is gekozen voor de grote politiemacht en waarom de politie ,,buitenproportioneel” optrad na de wedstrijd.