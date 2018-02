Ontruimingen wegens brand in Utrecht

De brandweer heeft in Utrecht aan de Gloriantdreef 28 woningen van een appartementencomplex uit voorzorg ontruimd, nadat brand in een woning was uitgebroken. 45 mensen zijn opgevangen bij de McDonald’s. Een persoon is gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg rond 05.30 uur een melding dat er brand woedde in een woning. Volgens een woordvoerder is het geen grote brand, maar rond 06.30 uur was het vuur nog niet onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen appartementen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de geƫvacueerde bewoners terug kunnen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.