Palmen reageert pas op 6 maart

De Brunssumse wethouder Jo Palmen reageert tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 6 maart op het woensdag verschenen integriteitsrapport over hem. ,,Wat ik vind is niet belangrijk. Belangrijk is wat de raad vindt”, zei Palmen woensdag na afloop van de presentatie.

Wel had hij stevige kritiek op voormalig burgemeester Luc Winants. Die trad af toen Palmen weigerde op te stappen na een eerder integriteitsonderzoek, dat negatief voor de wethouder uitpakte. Volgens Palmen heeft Winants structureel de wet niet nageleefd en zou de voormalige burgemeester de democratie ondermijnd hebben.

Over zijn vaak vierkante taalgebruik in de raad zei Palmen, met zijn vuist op tafel slaand: ,,Als ik tegen onrecht aanloop, dan maak ik me boos.”

,,Wat het land denkt, interesseert me niet”, ging hij verder. ,,Het gaat om de kiezer, die hier straks kiezen moet.”