Rutte luncht met Britse premier May

Na een werkdiner met de Duitse bondskanselier Angela Merkel begin deze week, heeft premier Mark Rutte woensdag in Londen een lunchafspraak met de Britse premier Theresa May. Aan de orde komen onder meer de banden tussen beide landen en de brexit.

De Britten vertrekken eind volgend jaar maart uit de Europese Unie. Daarna komt er mogelijk een overgangsperiode van maximaal twee jaar. De onderhandelingen tussen Londen en Brussel over de scheiding moeten in oktober zijn afgerond. Rutte wil dat de regering in Londen snel helderheid geeft over hoe zij de toekomstige relatie met de EU ziet.

Het vertrek van de Britten leidt er ook toe dat er een gat in de Europese begroting ontstaat. Rutte maakte bij Merkel nog eens duidelijk dat Nederland geen extra bijdrage wil leveren aan de begroting van de EU. Binnenkort presenteert de Europese Commissie de plannen voor de meerjarenbegroting na 2020.

Vrijdag is er een informele top van Europese leiders. Daar zal premier May niet bij aanwezig zijn. Er wordt tijdens de bijeenkomst vooral gesproken over EU-instituties en de begroting na 2020.