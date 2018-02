Rutte wil met Europa-rede meer steun krijgen

De toespraak over Europa die premier Mark Rutte in Berlijn gaat houden, moet leiden tot steun voor de Nederlandse standpunten over de Europese Unie. De rede maakt deel uit van de Nederlandse pogingen om ,,effectieve coalities” met andere landen te sluiten.

Dat melden de premier en minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in een korte reactie na vragen van de Tweede Kamer. Een meerderheid wil vooraf weten wat Rutte gaat zeggen volgende week vrijdag in de Duitse hoofdstad.

De linkse oppositie en regeringspartijen CDA en D66 vroegen om een samenvatting van de speech. PvdA-leider Lodewijk Asscher en anderen willen hem daarover aan de tand voelen tijdens een debat donderdag over de komende Europese top.

Rutte houdt de rede op uitnodiging van de Bertelsmann Stiftung, een stichting die zich onder meer bezighoudt met maatschappelijke ontwikkelingen.