Stroom opponenten tabaksindustrie groeit door

Het Openbaar Ministerie beslist naar verwachting donderdag over wat het doet met de aangifte tegen de tabaksindustrie van advocate Bénédicte Ficq. Tot op het laatste moment blijven organisaties hun steun uitspreken of zich echt voegen in de zaak. Zo is Clean Air Nederland, dat een rookvrije samenleving nastreeft, woensdag ook mede-eiser van vervolging geworden.

,,Met 2,5 miljoen tabaksverslaafden en meer dan vijftig dodelijke slachtoffers per dag kunnen we niet anders dan concluderen dat roken een maatschappelijke ramp is”, aldus Tom Voeten, voorzitter van Clean Air Nederland. ,,Zolang we de verwoestende invloed van de tabaksindustrie niet stoppen, blijft het dweilen met de kraan open”, verklaart hij.

In de stroom van organisaties die adhesie betuigen was deze week ook geneeskundestudentenorganisatie IFMSA-NL, die zich ook echt bij de eisers voegde. Ficq kon al medische centra, huisartsen, kinderartsen en de verslavingszorg aan haar lijstje medestanders toevoegen. De grootste beroepsorganisatie in de zorg, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, heeft zich recent ook aangesloten, net als het Longfonds.