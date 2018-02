‘Bescherm Nederlandse audiovisuele sector’

Buitenlandse mediabedrijven zoals Netflix, Apple en Amazon moeten investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties. Ook zouden ze een vastgesteld aantal Nederlandse producties in hun aanbod moeten opnemen. Met dat advies komt de Raad voor Cultuur donderdag.

De opbrengst van in Nederland vertoonde films en series komt vooral terecht bij exploitanten. De raad wil dat er een zogenoemd ‘circulair financieringssysteem’ komt in de sector. Een heffing op de exploitatie van mediaproducties die in ons land te zien zijn kan plaatsvinden via bijvoorbeeld abonnementen of verhuur. De financiering van het audiovisuele fonds kan gedeeltelijk uit deze heffingen komen.

,,Met een systeem van heffingen en quota kan de Nederlandse audiovisuele sector beter meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van dit soort mediabedrijven heeft veroorzaakt”, aldus de raad. ,,Ons mediagebruik en het medialandschap zijn in korte tijd sterk veranderd. Hierdoor is de sector onder grote druk komen te staan.”

,,Vooral Amerikaanse aanbieders weten steeds meer kijkers en kijktijd aan zich te binden met voornamelijk internationale producties.” Daardoor gaat Nederlands geld voor producties en advertenties volgens de raad nu steeds vaker naar deze aanbieders en minder naar eigen media en makers.