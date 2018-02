Dekker: verschijningsplicht voor verdachten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil met nieuwe wetgeving de positie van het slachtoffer in het strafproces versterken. ,,Slachtoffers, zeker van gewelds- of zedenmisdrijven, willen gehoord worden bij de rechter én door de dader. Daarom voer ik voor daders een verschijningsplicht in”, zegt hij in de Volkskrant.

Volgens Dekker hebben we heel lang te weinig oog gehad voor het slachtoffer. Het is hem een doorn in het oog dat een gedetineerde de mogelijkheid heeft ‘op cel te blijven’, op het moment dat een slachtoffer zijn spreekrecht gebruikt. ,,Dat vind ik gek. Daarom maak ik daar een einde aan”, zegt hij.

De minister heeft donderdag zijn Meerjarenagenda Slachtofferbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. ,,Met de maatregelen die ik nu aankondig, verbeter ik hun positie”, aldus Dekker.

De stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS), die slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bijstaat, zegt in een reactie toe te juichen dat de positie van het slachtoffer in een proces wordt verstevigd. Daarbij wordt aangetekend dat niet alle slachtoffers willen dat de verdachte aanwezig is bij de uitoefening van hun spreekrecht. Het zou volgens deze juristen beter zijn om in elke zaak te vragen of het slachtoffer dat wenst. Daarna kan de rechter bepalen of een bevel medebrenging moet worden uitgevaardigd.