Flex en Le Grand op Bevrijdingsfestivals

De artiesten Ronnie Flex & Deuxperience, Fedde Le Grand en My Baby treden namens het Nationaal Comité 4 en 5 mei door heel het land op als Ambassadeurs van de Vrijheid 2018. Dankzij inzet van defensiehelikopters zijn zij op 5 mei te zien op de veertien Bevrijdingsfestivals. Daar vestigen zij de aandacht op vraagstukken als vrijheid en onvrijheid.

Ronnie Flex & Deuxperience bezoeken festivals in de provincies Gelderland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland. DJ Fedde Le Grand treedt op in Zeeland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. De groep My Baby vliegt naar festivals in Noord-Holland (Amsterdam, Haarlem), Limburg en Brabant.

De Bevrijdingsfestivals in veertien steden vormen samen het grootste eendaagse gratis culturele evenement in Nederland. Vorig jaar kwamen daar ruim een miljoen bezoekers op af.