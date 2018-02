OM laat de ‘andere’ Willem Holleeder zien

In de strafzaak tegen Willem Holleeder is het Openbaar Ministerie (OM) donderdag begonnen het beeld van de lachende, joviale, warme familieman onderuit te halen. Een beeld dat ‘De Neus’ in de eerste procesweken van zichzelf schetste. Met behulp van een een lange reeks verklaringen en fragmenten uit tapgesprekken lieten de aanklagers de andere kant van Holleeder zien: een licht ontvlambare, tierende, schreeuwende, dwingende man, die zijn directe omgeving domineert.

,,Kankerhoer”, noemde hij zijn vriendin Sandra. ,,Jouw vader is een grote pisbak. Ik schijt op zijn kale kop”, schreeuwde hij woedend tegen de elfjarige dochter van een vriendin die hij aan de telefoon had. ,,Niet bepaald de manier van praten die je zou verwachten van een echte familieman”, zei officier van justitie Sabine Tammes donderdagmiddag over de gesprekken, waarin de stemming van ‘De Neus’ vaak van het ene op het andere moment omslaat.

Aanklager Lars Stempher zei dat het beeld opdoemt van ,,een man met twee gezichten. Aan de ene kant – en daar sluiten we onze ogen niet voor – horen we verhalen over een innemende, vriendelijke man. Aan de andere kant zien we een driftige, berekenende, egocentrische, dominante persoonlijkheid.”

Maar volgens Holleeder zelf is dat niet aan de orde. ,,Ik heb gewoon één gezicht. Ik ben zoals ik ben. Ik kan aardig zijn, maar ik kan ook schreeuwen. Ik heb mijn fouten, net als iedereen. Ik heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen en ik schreeuw en scheld als ik boos ben, maar ik heb nooit iemand wat aangedaan. Ik ben een blaffende hond, die niet bijt.”

Het OM voelde Holleeder donderdag aan de tand over verklaringen die zowel hij als anderen in de aanloop naar zijn strafzaak aflegden. Ook werden voor het eerst delen afgespeeld van de gesprekken die hij had met Astrid en Sonja Holleeder en die zij stiekem opnamen. Het riep boze en emotionele reacties op bij ‘De Neus’, die opnieuw hard uithaalde naar zijn jongste zus.

Zij wordt maandag 12 maart verwacht voor haar getuigenverhoor. Tot dan ligt het proces stil. Vrijdag beslist de rechtbank nog wel of Holleeders zus Sonja openheid van zaken moet geven over een deal die ze met de Staat sloot.