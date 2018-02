OM laat eerste fragment opnamen Astrid horen

In de gerechtsbunker in Osdorp zijn donderdagochtend voor het eerst fragmenten afgespeeld van de opnamen die Astrid Holleeder in het geheim maakte van gesprekken met haar broer Willem. In de krakerige opnamen zegt Holleeder: ,,Ik ben nog nooit zo kwaad geweest. Ik sla haar door de bosjes heen. Ik breek d’r neus. Ik breek d’r kaak. Ik ben echt door het dolle heen. En ze heb niet alleen mij in de maling genomen hè. Het is gewoon een slijmbal, een hoer. Ik ben het echt zát, zát, zát, zát, zát!”

Volgens Holleeder heeft zijn zus Astrid van het gesprek, dat ging over zijn zus Sonja, een selectie gemaakt. ,,Ze heeft geknipt en geplakt”, zei hij over de opname, die aanklaagster Sabine Tammes liet horen omdat Holleeder tussen alle verwensingen en dreigementen door doodsbedreigingen zou hebben gefluisterd. ,,Fluistert u wel eens meneer Holleeder? Klopt dat?”, vroeg ze. Holleeder: ,,Ik hoor op deze opname geen gefluister. Hoe moet ik weten of ik fluister? Ik weet niet eens wanneer dit is opgenomen. Soms praat ik hard, soms zachter. Maar dat kan net zo goed door de wind komen.”

Volgens Holleeder heeft zijn jongste zus hem bij de opname – en ook op andere momenten – bewust uit de tent gelokt door steeds ,,woordjes” te laten vallen, waar hij op aanslaat. ,,Ze wist dat ze aan het opnemen was. Ze is gewoon een vuile leugenaar.”