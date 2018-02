Het politiebureau in Hoofddorp is donderdag korte tijd ontruimd geweest nadat iemand een explosief had binnengebracht. Het bleek te gaan om oude handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief afgevoerd.

Degene die de granaat binnenbracht, had hem gekregen van iemand anders en had het ding al een tijdje in bezit, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Hij kwam hem brengen omdat hij dacht: wat moet ik ermee.”