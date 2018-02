‘Politiemol’ Mark M. gaat in hoger beroep

‘Politiemol’ Mark M. uit Weert gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling van vijf jaar cel. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers donderdag laten weten. M., een voormalig agent, werd maandag veroordeeld voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen.

M. is het er volgens de raadsman niet mee eens dat hij is veroordeeld voor corruptie. De rechtbank vond dat sprake was van corruptie, omdat hij naar geheim agenten lekte in ruil voor zakelijke afspraken. Kuijpers: ,,Terwijl hij met honderden criminelen contact zou hebben gehad en daarbij niets is gebleken van enige betaling.’’

M. moest van de rechtbank ook meteen worden opgepakt, omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar. M. was meteen na zijn voorarrest naar zijn thuisland Oekraïne gegaan en daar gaan samenwonen met zijn huidige vrouw. Kuijpers zei donderdag dat zodra de officier van justitie M. oproept, hij zich meteen zal melden, zodat hij zijn straf kan uitzitten. Dat zal binnen enkele dagen gebeuren, aldus de raadsman.

Mark M. is het ook niet eens met de veroordeling voor computervredebreuk. Hij zocht in een politiesysteem gegevens over personen en onderzoeken, zonder dat hij daartoe bevoegd was, stelde de rechtbank. Ook vindt M. niet dat er sprake is geweest van een criminele organisatie. M. erkende wel altijd dat hij geheime politie-informatie lekte.