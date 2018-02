Skiër Wise prolongeert titel in halfpipe

Freestyle skiër David Wise heeft zijn olympische titel geprolongeerd in de halfpipe. De 27-jarige Amerikaan scoorde met zijn derde run 97,20 punten en passeerde daarmee zijn landgenoot Alex Ferreira die op dat moment aan de leiding ging. Wise werd vier jaar geleden in Sotsji de eerste olympisch kampioen in de halfpipe.

Ferreira kwam met zijn laatste run nog tot 96,40 punten, maar genoegen nemen met zilver. De zestienjarige Nieuw-Zeelander Nico Porteous greep het brons met zijn tweede run, die goed was voor 94,60 punten.