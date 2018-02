Tweede Kamer stemt referendum weg

De Tweede Kamer heeft donderdag het raadgevend referendum weggestemd. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie én oppositiepartij SGP steunen de afschaffing.

De rest van de oppositie is tegen en heeft zich fel verzet. In totaal 76 Kamerleden stemden voor afschaffing en 69 tegen. Ook een referendum over de afschaffing zelf komt er niet meer. De complete oppositie inclusief de SGP had dit nog wel mogelijk willen maken.

De SGP is tegen referenda, maar vindt de manier waarop D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de afschaffing er doordrukt staatsrechtelijk ,,niet zuiver” is. Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in.

Sinds het raadgevend referendum bestaat is het maar één keer in de praktijk gebracht. Dat was in 2016, toen een meerderheid tegen het Oekraïne-verdrag stemde. Er komt nog wel een referendum over de ‘aftapwet’, die de inlichtingendiensten meer mogelijkheden geeft om dataverkeer via de kabel te onderscheppen.

Tegenstanders van afschaffing van de zogeheten wet-Hillen proberen ook nog een referendum af te dwingen, maar het is nog de vraag of zij genoeg steun verzamelen.

De Eerste Kamer moet zich nog over de afschaffing buigen. Ook daar heeft de regeringscoalitie de kleinst mogelijke meerderheid.