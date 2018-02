Ga jij dit jaar voor het eerst op wintersport en skiën? Om goed voorbereid op pad te gaan, geven wij geven vijf tips voor beginnende skiërs; van het betreden van de juiste piste tot de juiste houding.

Van een pizzapunt naar vloeiend naar beneden

Het is slim om tijdens je skivakantie een klasje te nemen. Het is fijn om in groepsverband nog even onder toezicht te oefenen en tips te krijgen waar je op moet letten. Het kan best druk zijn op de piste en een ongeluk zit in een klein hoekje. En nee, je hoeft niet bang te zijn dat je als dertigjarige tussen allemaal kinderen staat. Er zijn ook lessen voor volwassenen.

Haal de zwarte piste niet in de war met de groene

Aan elke piste is een kleur gegeven. Deze markering geeft aan wat de moeilijkheidsgraad van de desbetreffende piste is. Om te voorkomen dat je met een gele banaan naar beneden wordt gevoerd, is het dus goed om te weten waar elke kleur voor staat:

Geen kleur of wit: babypistes

Groen: pistes met hellingen, maar over het algemeen plat.

Blauw: ideale pistes voor beginners.

Rood: pistes voor gevorderde skiërs.

Zwart: de moeilijkste pistes. Als je voor het eerst gaat skiën kun je deze maar beter links laten liggen.

Breng je conditie op peil

Skiën is ontzettend zwaar en je gebruikt hoofdzakelijk spiergroepen die de meesten normaliter links laten liggen: je onderlichaam en benen. Om te voorkomen dat je halverwege de piste afgepeigerd bent, is het daarom aan te raden om te zorgen dat, voordat je op wintersport gaat, je een goede conditie hebt en je onderlichaam- en beenspieren goed getraind zijn. Zo kun je ter voorbereiding onderstaande oefeningen doen:

Zoek het juiste skigebied uit

Google eens op ‘wintersport voor beginners’. Dan kom je uit bij een hoop skigebieden die het beste zijn voor beginners. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is de ene piste de andere niet. Zeker in het begin is het fijn om dáár te skiën waar je rustig en zonder al te veel hobbels naar beneden kunt tuffen.

Voorkom dat je rood kleurt als een kreeft

Neem een tube gezichtscrème met een hoge SPF-factor in je koffer mee. Ruim 85 procent van de UV-straling wordt in de sneeuw weerkaatst, waardoor verbranding op de loer ligt.