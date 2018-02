Arrestaties na digitale chantage KPN

De politie heeft afgelopen week twee mannen aangehouden op verdenking van chantage van telecomprovider KPN. Het gaat om twee mannen uit Slowakije (25 en 32 jaar).

Het bedrijf was benaderd door iemand die zei over bedrijfsgevoelige informatie te beschikken. Hij wilde daarvoor een groot bedrag in bitcoins. Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid begon daarop half januari een onderzoek nadat KPN aangifte had gedaan van digitale afdreiging, zoals de juridische term luidt.

Na samenwerking met de provider en door tactisch en digitaal onderzoek kon de politie in Rotterdam een verdachte aanhouden, en ook iemand oppakken in Dolny Kubin in Slowakije. Hun huizen zijn doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de beveiliging van het bedrijf is doorbroken.

De 25-jarige verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het landelijk parket heeft de uitlevering gevraagd van de in Slowakije aangehouden verdachte.