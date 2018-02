Raad voor Journalistiek bekijkt MeToo-kwestie

De beschuldiging van programmamaker Jelle Brandt Corstius over seksueel misbruik door Gijs van Dam staat vrijdag op de agenda bij de Raad voor de Journalistiek. De instantie kijkt naar twee klachten van tv-producent Van Dam over de kwestie tegen dagblad Trouw en tegen Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door (DWDD).

In het geval van Trouw gaat het over de publicatie waarin Brandt Corstius vorig jaar schreef dat hij in het begin van zijn tv-carrière is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. De naam van Van Dam noemde hij daarbij niet, maar die verscheen enkele dagen later in het tv-programma Pauw. Hij ontkende hier dat sprake was van dwang.

Volgens de tv-producent heeft zowel de krant als DWDD, waarin Brandt Corstius na de publicatie over het vermeende misbruik vertelde, onder meer geen wederhoor toegepast. Ook spreekt hij van ,,eenzijdige en suggestieve” berichtgeving en vindt Van Dam dat hij in zijn privacy is aangetast.

De Raad voor de Journalistiek komt binnen acht weken met een oordeel. De instantie legt overigens geen sancties op en kan niet verplichten tot een rectificatie.

Beide mannen hebben ook aangifte tegen elkaar gedaan. Brandt Corstius van verkrachting en Van Dam wegens smaad en laster. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of het tot vervolging overgaat.