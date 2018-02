Waterschappen in touw voor mooie ijsvloer

Verschillende waterschappen treffen maatregelen om te zorgen dat er volgende week kan worden geschaatst op natuurijs. Het belangrijkste is het stilleggen van de waterstroming, zodat het ijs goed kan aangroeien.

Het Friese waterschap Wetterskip Fryslân heeft de gemalen stilgezet. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet sluizen en gemalen stil en heeft een vaarverbod afgekondigd voor bepaalde waterwegen. Bij waterschap Vallei en Veluwe gaan de grote gemalen vanaf maandag op stil en de kleinere op laag niveau.

Hollandse Delta (Zuid-Hollandse eilanden) zet de reinigers en stuwen stil en houdt het water onder het ijs met gemalen op een constant peil.

Schaatsliefhebbers in Flevoland kunnen bij aanhoudend vriesweer het beste terecht op een officiële natuurijsbaan. In de provincie stroomt het water altijd omdat het overtollige water uit het gebied moet worden gepompt, en daarom is schaatsen op vaarten en brede sloten gevaarlijk, waarschuwt waterschap Zuiderzeeland.

Of er in Amsterdam op de grachten kan worden geschaatst, is nog niet zeker. Waterschap Waternet beslist pas maandag of de sluizen dichtgaan en er een vaarverbod komt.