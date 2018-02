‘Bijvoeren dieren Oostvaardersplassen zinloos’

Bijvoeren van de dieren in het natuurgebied Oostvaardersplassen (tussen Almere en Lelystad) heeft geen zin. ,,Het helpt ze niet”, stelt Staatsbosbeheer zaterdag op zijn website. Op sociale media melden bezorgde mensen de laatste dagen dat de dieren er uitgemergeld zijn en tevergeefs naar voedsel zoeken. Ook is, op Facebook, een actie aangekondigd om de dieren dan maar zelf te gaan voeren. Maar dat is een slecht plan, vindt de organisatie.

Alle diersoorten hebben een eigen overlevingsstrategie, zoals een winterslaap, hamsteren of een dikke speklaag kweken, legt Staatsbosbeheer uit. Bijvoeren verstoort het natuurlijke afweermechanisme tegen kou en winters.

In de Oostvaardersplassen leven onder meer konikpaarden, edelherten en Heckrunderen in het wild.