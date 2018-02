DNA-afname in zaak-Nicky van start

Ongeveer 21.500 mannen zijn uitgenodigd om de komende drie weken DNA af te staan Limburg. Zaterdag begint die grootschalige campagne. Hopelijk leidt het verwantschapsonderzoek tot een oplossing in de zaak-Nicky Verstappen: de elfjarige jongen die twintig jaar geleden op de Brunssummerheide werd vermoord. De dader is nooit gevonden.

De 21.500 mannen zijn uitgenodigd om hun wangslijm te laten afnemen. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky. Het DNA wordt ingezameld in zes afnamelocaties, in politiejargon ook wel ‘straten’ genoemd.

In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Landgraaf 14.000, in Heerlen 4100. In Heibloem worden 400 mannen verwacht, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1200. Buiten Limburg kregen bijna 800 mannen een oproep om DNA af te staan. Het gaat daarbij om mannen die indertijd in de buurt van het zomerkamp woonden. Tijdens dat kamp is Nicky om het leven gebracht.

In oktober vorig jaar is al bij 1500 mannen DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden.