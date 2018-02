DNA-onderzoek: nog 4000 brieven de deur uit

De politie krijgt veel telefoontjes van mensen die nog geen oproep voor het zaterdag begonnen grote DNA-verwantschapsonderzoek rond de moord van Nicky Verstappen hebben gekregen. ,,Mensen vragen: wij hebben nog geen brief gekregen. Dat klopt. Medio volgende week gaan nog eens 4000 brieven de deur uit”, zei woordvoerder Dick van Gooswilligen van de politie zaterdag.

Het gaat om 4000 mannen die in 1998 in de buurt van de Brunssummerheide woonden, waar de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp werd vermoord. Deze mannen zijn sindsdien uit de regio of de provincie Limburg vertrokken en wonen elders. Zij kunnen in de brief ook lezen waar ze zich kunnen melden voor het afgeven van hun DNA. ,,Vanaf dinsdag ligt de brief bij hen in de bus”, aldus de woordvoerder.

Volgens deze woordvoerder bewijzen de telefoontjes hoe groot de animo is om deel te nemen aan het grote verwantschapsonderzoek. Ook melden zich mensen die hun DNA willen afstaan, zonder dat ze daarvoor werden uitgenodigd, aldus de woordvoerder.

Zaterdag begon de DNA-afname van 17.500 mensen die in een straal van 5 kilometer rond de Brunssummerheide wonen, waar Nicky indertijd werd vermoord. Ook in de voormalige woonplaats van Nicky wordt sinds zaterdag bij vierhonderd mannen DNA afgenomen. De DNA-afnames duren in totaal drie weken. Daarna kan het nog een half jaar tot een jaar duren voor de resultaten bekend zijn. De politie hoopt middels dit onderzoek de dader te traceren.