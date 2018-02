Martin Garrix treedt op bij sluiting Spelen

PYEONGCHANG – De sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea krijgt zondag een Nederlands tintje. Dj Martin Garrix treedt op, zo maakte hij bekend op Instagram.

,,Ik kan niet geloven dat ik morgen de Olympische Spelen mag sluiten”, schrijft de dj. ,,Ik keek in 2004 naar Tiësto toen hij de Spelen mocht openen. Dat inspireerde mij om te gaan doen wat ik nu doe. Nu ik onderdeel ben van de sluitingsceremonie kan ik alleen maar hopen dat ik weer anderen kan inspireren.” Op het programma voor de ceremonie vol muziek, dans en kunst staan nog veel meer artiesten. Het thema is The Next Wave.

Tiësto draaide in 2004 bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene. Hij begeleidde toen de sporters die één voor één het stadion binnenkwamen met zijn muziek.