Politie tevreden over opkomst DNA-onderzoek

De politie is tevreden over de opkomst tijdens de eerste dag van het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen.

,,Op twee afnameplekken in Landgraaf ontstond heel even een langere wachttijd, maar dat werd opgelost door de inzet van de zogeheten mobiele brigades”, aldus de politie. Dat zijn extra medewerkers die zijn in te zetten als het op een afnameplek ineens erg druk wordt.

,,Er waren zelfs mensen die DNA wilden afstaan zonder dat ze daarvoor uitgenodigd waren. Als ze daarvoor een dringende reden hebben, wil de politie voor hen een uitzondering maken”, zei projectleider Hans Ramaekers van het DNA-onderzoek. Zondagmiddag worden de eerste opkomstcijfers van zaterdag bekendgemaakt.

Volgens de politie zijn de mensen zeer gemotiveerd om deel te nemen. Iedereen wil dat de al bijna twintig jaar oude moord nu eindelijk wordt opgelost, aldus de politie. De elfjarige Nicky Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdzomerkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden.

De komende drie weken hoopt de politie van 21.500 aangeschreven mannen DNA af te nemen. Dat genetisch materiaal wordt vergeleken met DNA dat op het lichaam van Nicky is gevonden. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting pas over een half jaar of een jaar bekend. Het gaat om een ultieme poging de dader op het spoor te komen.