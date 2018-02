Rustig begin DNA-afname zaak-Nicky

In het Limburgse Heibloem is de afname van DNA begonnen in de moordzaak-Nicky Verstappen. Het loopt nog geen storm. Sinds de deuren opengingen om 10 uur hebben zich vijf à zes mannen gemeld.

In totaal zijn 21.500 mannen uitgenodigd om DNA af te staan in Limburg, waarvoor zes locaties zijn ingericht. Gehoopt wordt dat het verwantschapsonderzoek leidt tot een oplossing van de zaak. Nicky Verstappen (11) werd twintig jaar geleden op de Brunssummerheide werd vermoord. De dader is nooit gevonden.