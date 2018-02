Sterrenkijkdagen bij heldere hemel en vrieskou

Op zo’n zestig locaties verspreid over Nederland is het publiek dit weekend welkom om naar de sterren te kijken. Via telescopen, maar bij een heldere avond met lichte vorst en in een donkere omgeving ook met het blote oog.

De 42e editie van de Landelijke Sterrenkijkdagen is een initiatief van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Vorig jaar kwamen er ondanks slecht weer duizenden mensen op af. Voor zowel kinderen als volwassenen is er elk jaar ook een uitgebreid binnenprogramma met workshops, rondleidingen en presentaties.

Onder de deelnemende sterrenwachten zijn het beroemde Eise Eisinga Planetarium in Franeker, Volkssterrenwacht Bussloo en het planetarium in dierentuin Artis in Amsterdam.