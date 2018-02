Amsterdam herdenkt Februaristaking

Het bijeendrijven en afvoeren van 425 joden was in de winter van 1941 aanleiding voor de Februaristaking. Zondag, precies 77 jaar later, wordt de staking herdacht. De werkonderbreking staat bekend als het grootste openbare protest in Europa tegen de jodenvervolging door de nazi’s.

Met de woorden STAAKT! STAAKT! STAAKT! riep de Communistische Partij Nederland 25 februari 1941 arbeiders op zich te verzetten tegen de razzia. In rap tempo sloten tienduizenden Amsterdammers zich bij hen aan. Een dag later breidden de protesten zich uit naar de Zaanstreek, Weesp, Hilversum, Haarlem, Velsen, Utrecht en Muiden.

Ter nagedachtenis aan die gebeurtenis komen mensen samen bij het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum Amsterdam, houdt een toespraak over het lot van de stakers. Acteur en komiek André van Duin draagt twee gedichten voor. Om 17.00 uur begint een defilé langs het beeld.

Met de herdenking begint ook het Jaar van Verzet. Verschillende organisaties houden dit jaar activiteiten rond het thema, in de hoop mensen te laten nadenken over verzet in de wereld van nu.