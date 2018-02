Film toont Amsterdam door ogen van de dieren

In de Amsterdamse grachtengordel zijn vossen gespot en er zijn minstens evenveel ratten als inwoners in de hoofdstad. Weetjes die naar voren zijn gekomen bij het maken van de film De Wilde Stad, die maandag in première gaat. Volgens regisseur Mark Verkerk leven in Amsterdam meer dieren dan in het omringende boerenland. ,,De stad heeft ongelofelijk veel natuur.”

In de film neemt kater Abatutu (stem: Martijn Fischer) de kijkers mee op ontdekkingstocht door Amsterdam. Hij doet dat vanuit het oogpunt van de vele dieren. Daarbij komen alledaagse beesten voorbij als de meerkoet, de duif en de rat, maar ook dieren die je niet zo snel in een drukke stad verwacht. ,,Ik wist bijvoorbeeld niet dat er zoveel kreeften in Amsterdam woonden”, zegt Verkerk, die ook De Nieuwe Wildernis (2013) maakte. ,,De grachten zijn de afgelopen tien jaar zo schoon geworden, het barst er van het leven.” De kreeften komen in een bepaalde tijd van het jaar uit het water en lopen over straat. ,,Mensen bellen dan de gemeente omdat ze denken dat ze schorpioenen zien.”

Ook de vos ontdekt volgens de regisseur steeds meer de stad. ,,In het havengebied heb je al best veel vossen, maar er leeft er al eentje in het Vondelpark en ook in het Westerpark zie je ze.” De makers hebben verder de slechtvalk gefilmd. ,,Een heel bijzondere vogel, het snelste dier op aarde”, zegt Verkerk. ,,In Amsterdam heb je vijf paren op verschillende gebouwen. Wij hebben een paar gevolgd op de ABN AMRO-toren op de Zuidas.”

Voor de 85 minuten durende film is maar liefst zeshonderd dagen gefilmd op 125 verschillende locaties. Daarbij vormde de binnenstad het belangrijkste decor, maar werden ook uitstapjes gemaakt naar het havengebied, IJburg, de Zuidas en zelfs buiten de stad bij het Arnhemse moerriool. Het leverde driehonderd uur film op en daarbij is nog eens gebruik gemaakt van 15.000 uur aan beeldmateriaal van onbewaakte camera’s. ,,We dachten dat het redelijk makkelijk was om een film in de stad te maken, maar de dieren zitten toch vaak verstopt”, aldus Verkerk. ,,Ze mijden de mensen een beetje en daardoor was het een stuk lastiger dan gedacht.”